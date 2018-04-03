У Лозовій Харківської області відновили водопостачання
13:22, 03 квітня 2018Суспільство
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Аварійні роботи на системі водовідведення завершені, в будинки місцевих жителів подали воду.
Ілюстрація \ REUTERS
В місті Лозова Харківської області відновили водопостачання, яке було відключене через аварію на каналізаційному колекторі ввечері 31 березня.
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Про це повідомляє прес-служба Харківської облдержадміністрації, посилаючись на інформацію заступника голови ОДА Євгенія Шахненка.
За його словами, аварійні роботи на системі водовідведення завершені, в будинки лозівчан подали воду.
Як повідомляв УНІАН, у Харківській області 31 березня через аварію на каналізаційному колекторі від водопостачання відключили місто Лозова. На час, поки йшли ремонтні роботи, для потреб населення організували підвезення технічної води.
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