У Лозовій Харківської області відновили водопостачання

13:22, 03 квітня 2018
Суспільство
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Ілюстрація \ REUTERS

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Про це повідомляє прес-служба Харківської облдержадміністрації, посилаючись на інформацію заступника голови ОДА Євгенія Шахненка.

За його словами, аварійні роботи на системі водовідведення завершені, в будинки лозівчан подали воду.

Як повідомляв УНІАН, у Харківській області 31 березня через аварію на каналізаційному колекторі від водопостачання відключили місто Лозова. На час, поки йшли ремонтні роботи, для потреб населення організували підвезення технічної води.

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Теги: #вода#аварія#лозова