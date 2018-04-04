У Києві вірянам УПЦ КП роздали 6 тисяч пасок

Паски освятив намісник Феодосіївського монастиря архімандрит Макарій (Папіш) та 18 священнослужителів УПЦ КП.

Центр захисту киян, створений з ініціативи київського осередку ВО «Батьківщина», організував освячення 6-ти тисяч пасок у Свято-Феодосіївському монастирі Української Православної Церкви Київського Патріархату. Після освячення через парафії УПЦ КП паски були передані вірянам.

«Уже за кілька днів православні християни святкуватимуть Воскресіння Господнє. Від імені Центру захисту киян сьогодні ми передаємо 6 тисяч освячених пасок до парафій УПЦ Київського патріархату, які розповсюдять їх серед українських родин. Щиро бажаю усім добра, любові, сімейного благополуччя та миру», – наголосив під час заходу Голова Центру захисту киян Віталій Нестор.

Паски освятив намісник Феодосіївського монастиря архімандрит Макарій (Папіш) та 18 священнослужителів УПЦ КП.

«Наближається найбільше християнське свято. Бажаю, щоб в Україну знову повернувся мир і настав час великих перетворень до кращого життя», - зазначив очільник столичної «Батьківщини» Володимир Бондаренко.

До участі в акції долучилися братія Свято-Феодосіївського монастиря УПЦ КП, депутати Київради, громадські діячі, волонтери Центру захисту киян та всі небайдужі.

Як зазначається на офіційному сайті організації, Головне завдання Центру захисту киян – допомагати мешканцям столиці вирішувати проблеми з комунальними службами, державними структурами, закладами освіти та охорони здоров’я.