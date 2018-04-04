У Києві вірянам УПЦ КП роздали 6 тисяч пасок

16:30, 04 квітня 2018
Суспільство
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«Уже за кілька днів православні християни святкуватимуть Воскресіння Господнє. Від імені Центру захисту киян сьогодні ми передаємо 6 тисяч освячених пасок до парафій УПЦ Київського патріархату, які розповсюдять їх серед українських родин. Щиро бажаю усім добра, любові, сімейного благополуччя та миру», – наголосив під час заходу Голова Центру захисту киян Віталій Нестор.

Паски освятив намісник Феодосіївського монастиря архімандрит Макарій (Папіш) та 18 священнослужителів УПЦ КП.

«Наближається найбільше християнське свято. Бажаю, щоб в Україну знову повернувся мир і настав час великих перетворень до кращого життя», - зазначив очільник столичної «Батьківщини» Володимир Бондаренко.

До участі в акції долучилися братія Свято-Феодосіївського монастиря УПЦ КП, депутати Київради, громадські діячі, волонтери Центру захисту киян та всі небайдужі.

Як зазначається на офіційному сайті організації, Головне завдання  Центру захисту киян – допомагати мешканцям столиці вирішувати проблеми з комунальними службами, державними структурами, закладами освіти та охорони здоров’я.

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