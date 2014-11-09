Сьогодні українці святкують День мови і писемности

Президент України Петро Порошенко привітав українців з Днем української мови та писемності, який традиційно святкують 9 листопада.

Текст привітання президент написав на своїй сторінці у Facebook.

"Любімо українську мову, плекаймо її. Говорити нею – це найкращий спосіб її підтримати. Дедалі більше російськомовних поділяє позицію, на якій і я стою, як Президент: Єдиною державною є і буде наша українська мова", - пише він.

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Порошенко зазначив, що російською мовою Україну захищають і люблять так само мужньо і палко, як українською.

"Після того, що ми всі разом пережили і переживаємо цього року, нас вже ніхто і ніколи не розділить за мовною ознакою. Я, як Президент, цього не допущу. Щиро вітаю вас з Днем української мови та писемності. Слава Україні!" - завершує привітання голови держави.

Нагадаємо, українці в 17-ий раз відзначатимуть це свято. Встановлено воно було у 1997 році тодішнім президентом Леонідом Кучмою.