УНІАН запустив проект про подорожі

Інформаційне агентство УНІАН запустило проект про подорожі УНІАН Туризм. Відтепер читачі інформаційного агентства першими дізнаються про знижки авіакомпаній, акції від готелів та туроператорів – актуальних в Україні та світі.

В новому проекті команда УНІАН сфокусується на темі бюджетних подорожей до країн Європи та близького зарубіжжя, які стали для українців простішими завдяки безвізовому режиму з ЄС.

УНІАН Туризм присвячений маршрутам, новинам, знижкам та цікавим заходам. Так, у розділі «Лайфхаки» читач знайде корисні статті для подорожуючої людини, а розділ «Фотозвіти» у форматі репортажу розповість про цікаві події за кордоном та незвичайні місця.

«Нас надихнуло зростання кількості туристів, що подорожують з України до Європи, яка стала до нас ближче завдяки безвізу – і ми задумались над тим, як зробити цю саму Європу ближчою до українців не тільки на словах. Адже, насправді, поїхати за кордон сьогодні не надто дорого – треба вміти правильно планувати свою подорож і знати, де шукати бюджетні варіанти транспорту і розміщення», – розповідає генеральний директор УНІАН Артем Ковальов.

«Тим не менш, УНІАН Туризм – буде, звісно, не тільки про Європу. У нас і в Україні є на що подивитись, та й світ не обмежується нашим континентом. Ми сподіваємось бути корисними та цікавими для наших читачів», – додає шеф-редактор УНІАН Михайло Ганницький.

Для створення нового проекту про подорожі УНІАН не став розширювати штат співробітників – теперішня команда агентства буде працювати над новим проектом без залучення додаткових ресурсів. Відповідати за його розвиток буде редактор сайту УНІАН Марина Григоренко.

«Для нас ця ідея – можливість самовиразитися. Поділитися з читачами тим, що ми знаємо та вміємо. Адже не треба бути мільйонером, щоб багато подорожувати та побачити світ. Достатньо просто захотіти цього», - ділиться Марина Григоренко.

Нагадаємо, раніше інформаційне агентство оновило погодний сервіс Погода УНІАН, а також запустило чат-бота для Facebook Messenger.

Довідка: УНІАН – провідне інформаційне агентство України, що працює на ринку з 1993 року. Входить до українського медіахолдингу «1+1 медіа».