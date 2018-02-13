УНІАН запустив новинного бота

Задача бота – поліпшити доставку актуальних новин читачам УНІАН.

Інформаційне агентство УНІАН запустило новинного чат-бота, за допомогою якого можна отримувати розсилки в Facebook Messenger з головними подіями, корисними статтями і анонсами цікавих заходів.

Задача бота – поліпшити доставку актуальних новин читачам УНІАН. Цифровий помічник працює за принципом push-повідомлень, які починають надходити у месенджер після підписки на новини. Також користувач може самостійно вибрати зручний час для отримання інформаційної розсилки: вранці, протягом дня або ввечері. Всі повідомлення доступні на українській і російській мовах.

У меню чат-бота користувач має доступ до 5 основних розділів сайту УНІАН: «Економіка», «Спорт», «Війна», «Думки», «Публікації». Особливу увагу при розробці цифрового помічника було приділено розділу «Спорт»: чат-бот буде вести текстову онлайн-трансляцію зимової Олімпіади 2018. Крім того, в рамках сервісу «Погода УНІАН» бот сповіщає читача про метеорологічні зміни.

«Час – найцінніший ресурс. Для того, щоб нашим читачам не доводилось витрачати його на постійний моніторинг новинних стрічок − усе найважливіше з допомогою бота зможе відфільтрувати та надати команда редакторів УНІАН у максимально комфортний спосіб. Віримо, що користувачам буде зручніше отримувати важливі новини через месенджер», − коментує Михайло Ганницький, шеф-редактор інформаційного агентства УНІАН.

Чат-бот УНІАН для Facebook Messenger є проектом департаменту 1+1 Digital.

Щоб підписатися на новинну розсилку, необхідно відкрити діалог з ботом у месенджері facebook-сторінки УНІАН.