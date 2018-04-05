МЗС вимагає допустити українських лікарів до ув'язненого в окупованому Криму Балуха, який голодує з 19 березня

Стан здоров'я Балуха погіршується.

Міністерство закордонних справ України вимагає від окупаційної влади Російської Федерації в Криму допустити українських лікарів до активіста Володимира Балуха, який з 19 березня продовжує безстрокове голодування.

Про це у мікроблозі Twitter повідомила речник МЗС Мар'яна Беца. "Мужній Володимир Балух, політв'язень РФ, голодує з 19 березня. Стан здоров'я погіршується. Вкотре вимагаємо допустити українських лікарів", - зазначила Беца.

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Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року, заявивши про виявлення на горищі його будинку патронів і кількох тротилових шашок.

Адвокати та правозахисники стверджують, що активіст став жертвою репресій через свою проукраїнську позицію - прапор України у дворі його будинку.

У серпні 2017 року «суд» виніс йому вирок - 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 тис. рублів (близько 4,6 тис. грн).

14 березня 2018 року підконтрольний Кремлю так званий «Верховний суд Криму» змінив вирок активісту. Суддя вилучив з обвинувачення пункт про придбання боєприпасів, Балуха засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також до виплати штрафу в розмірі 10 тис. рублів.

19 березня Балух оголосив голодування в знак протесту проти винесеного йому вироку. Після оголошення голодування активіст тільки п'є воду і чай. Рідні висловили стурбованість станом його здоров'я.