Юрій Голик: цього року у Дніпропетровській області з'являться перші три дитячих садки нової архітектури

Юрій Голик

Радник губернатора Дніпропетровської області Юрій Голик у своєму Facebook повідомив, що цього року у селі Підгородне буде зданий в експлуатацію проект «Сота» - дитячий садок у вигляді сот.

«Такі садки держава ще не будувала», - зазначив Голик.

За його словами, ще два таких дитячих садки з'являться в Іларіоновому та Романковому.

«Президент України Петро Порошенко поставив чітке завдання - створити сучасний освітній простір для дітей. Тому в 2017 році ми зробили капітальний ремонт 25 шкіл і 13 дитячих садків. Кожен з дитсадків проекту «Сота» розрахований на 115 дітей. Це інноваційні споруди з яскравим сучасним дизайном, створені з використанням енергоефективних технологій», - сказав Голик.

Проекти дитячих садків розробляли архітектори Дніпропетровщини.

За минулий рік Дніпропетровська облдержадміністрація створила 1500 місць в дитсадках, а за два минулі роки - 3000.