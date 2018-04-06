Суд не відпускав затриманого капітана кримського судна "Норд" - прокуратура

25 березня українські прикордонники в Азовському морі затримали рибальське судно "Норд".

Прокуратура Автономної Республіки Крим заявляє, що Херсонський міський суд не відпускав з під варти затриманого капітана судна "Норд", оскільки такий запобіжний останньому ще не обрано.

Спростування інформації опубліковано на сайті прокуратури АРК.

"Роз’яснюємо, що відповідно до ч. 1 ст. 191 КПК України, затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу. На виконання вказаної вимоги, 04.04.2018 Херсонський міський суд було повідомлено про доставку підозрюваного, у зв’язку з чим, слідчим суддею на 13:00 5.04.2018 призначено судове засідання з розгляду клопотання про застосування до вищевказаного підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Вчора, у судовому засіданні оголошено перерву до 13:30 6.04.2018", - йдеться у повідомленні.

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Відповідно до ч. 1 ст. 186 КПК України, клопотання про застосування або зміну запобіжного заходу розглядається слідчим суддею, судом невідкладно, але не пізніше сімдесяти двох годин з моменту фактичного затримання підозрюваного.

"Оскільки підозрюваний капітан судна «НОРД» фактично був затриманий 04.04.2018 о 6:51, сімдесяти двох годинний строк, відведений для розгляду клопотання завершується о 6:51 07.04.2018", - додали у відомстві.

Раніше ЗМІ повідомляли, що капітана заарештованого керченського судна «Норд» Володимира Горбенка пізно ввечері 5 квітня відпустили з-під варти в будівлі Херсонського міського суду.

25 березня українські прикордонники в Азовському морі затримали рибальське судно «Норд». У Держприкордонслужбі заявили, що члени команди судна порушили порядок виїзду з тимчасово окупованої території України. Судно, зареєстроване на окупованій території АР Крим, йшло під прапором РФ. На його борту перебував екіпаж у складі 10 осіб. У всіх були паспорти громадян РФ. Судно з екіпажем було відконвойоване до порту Бердянська, 30 березня на судно було накладено арешт.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що вимагають від України звільнити екіпаж судна.