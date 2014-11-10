На залізниці в Харківській області стався вибух

Як повідомили в прес-службі Харківської обласної держадміністрації, "вибух стався під 5-м вагоном, після чого машиніст застосував екстрене гальмування і поїзд зупинився. Сходження вагонів з рейок не сталося".

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Також в повідомленні говориться, що пошкоджене залізничне полотно та інші сліди вибуху були виявлені під 21-м вагоном. Постраждалих під час пригоди не було. Рух інших потягів було організовано по об'їзним маршрутам, затримки руху не було.

Вночі 10 листопада поїзд відбуксирували в депо. На даний час залізничне полотно відремонтовано і рух на ділянці відновлено.