У Білому домі радять «двічі подумати» усім, хто збирається їхати до Росії на ЧС-2018

Чемпіонат світу з футболу стартує на фоні обопільної висилки дипломатів Росією та країнами Заходу.

Футбольним уболівальникам Сполучених Штатів та інших країн Заходу слід «двічі подумати» перед тим, як їхати до Росії на Чемпіонат світу з футболу, оскільки консульські служби поставлено під удар через дипломатичну кризу у відносинах між Кремлем та Заходом.

Як повідомляє The Guardian, із таким попередженням виступив неназваний високопосадовець Білого дому. Зазначається, що чемпіонат стартує в РФ 14 червня, на фоні обопільної висилки дипломатів Росією та країнами Заходу.

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Голова МЗС Великої Британії Борис Джонсон припустив, що Путін буде використовувати ЧС-2018 таким же чином, як Гітлер використовував Олімпійські ігри у Берліні 1936 року.

Представник Білого дому, як зазначається, попередив усіх, хто планує відвідати чемпіонат.

«Я би двічі подумав, оскільки у нас не буде такої ж можливості захистити наших громадян або ж навіть просто вирішувати звичайні консульські справи, поки ми там. Це також стосується й інших країн», - зазначив посадовець.

«Якщо ви зіткнетесь там (у Росії – ред.) з труднощами будь-якого змісту, у нас просто не буде необхідних засобів. З людьми трапляється усіляке. Вони хворіють, і тоді їх необхідно вивозити з країни», - вказав він, додавши, що хоч серйозних інцидентів на ЧС-2018 не очікується, мова йде про занепокоєння подібними речами в цілому.

Нагадаємо, дипломатична криза між Заходом та Росією виникла через отруєння у Великій Британії колишнього російського розвідника – подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки хімічною речовиною групи «Новачок», розробленою у СРСР.

Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до інциденту. Низка країн, включно з Україною, вирішили вислати російських дипломатів у зв'язку з отруєнням Скрипаля і його дочки. У відповідь РФ вжили аналогічних заходів і вислали таку ж кількість дипломатів з цих країн.