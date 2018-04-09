У Білому домі радять «двічі подумати» усім, хто збирається їхати до Росії на ЧС-2018
Футбольним уболівальникам Сполучених Штатів та інших країн Заходу слід «двічі подумати» перед тим, як їхати до Росії на Чемпіонат світу з футболу, оскільки консульські служби поставлено під удар через дипломатичну кризу у відносинах між Кремлем та Заходом.
Як повідомляє The Guardian, із таким попередженням виступив неназваний високопосадовець Білого дому. Зазначається, що чемпіонат стартує в РФ 14 червня, на фоні обопільної висилки дипломатів Росією та країнами Заходу.
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Голова МЗС Великої Британії Борис Джонсон припустив, що Путін буде використовувати ЧС-2018 таким же чином, як Гітлер використовував Олімпійські ігри у Берліні 1936 року.
Представник Білого дому, як зазначається, попередив усіх, хто планує відвідати чемпіонат.
«Я би двічі подумав, оскільки у нас не буде такої ж можливості захистити наших громадян або ж навіть просто вирішувати звичайні консульські справи, поки ми там. Це також стосується й інших країн», - зазначив посадовець.
«Якщо ви зіткнетесь там (у Росії – ред.) з труднощами будь-якого змісту, у нас просто не буде необхідних засобів. З людьми трапляється усіляке. Вони хворіють, і тоді їх необхідно вивозити з країни», - вказав він, додавши, що хоч серйозних інцидентів на ЧС-2018 не очікується, мова йде про занепокоєння подібними речами в цілому.
Нагадаємо, дипломатична криза між Заходом та Росією виникла через отруєння у Великій Британії колишнього російського розвідника – подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки хімічною речовиною групи «Новачок», розробленою у СРСР.
Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до інциденту. Низка країн, включно з Україною, вирішили вислати російських дипломатів у зв'язку з отруєнням Скрипаля і його дочки. У відповідь РФ вжили аналогічних заходів і вислали таку ж кількість дипломатів з цих країн.