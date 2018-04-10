У Польщі минулого року кожен другий дозвіл на купівлю землі отримали українці

Для купівлі землі, в тому числі лісових і сільськогосподарських угідь, громадянам країн, що не входять в Євросоюз необхідно отримувати дозвіл від МВС Польщі.

Українці в 2017 році стали лідерами у купівлі іноземцями землі у Польщі. На частку громадян України припав кожен другий дозвіл.

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У Міністерстві внутрішніх справ і адміністрації Польщі відзначили, що 2017 року іноземці отримали 224 дозволи на придбання 270 земельних ділянок загальною площею майже 23 га.

Для купівлі землі, в тому числі лісових і сільськогосподарських угідь, громадянам країн, що не входять в Євросоюз необхідно отримувати згоду в МВС Польщі.

"Серед фізичних осіб зберігається зростання зацікавленості купівлею землі на території Польщі громадянами України. У 2017 році вони отримали 134 дозволи, що становить майже 50% всіх дозволів на купівлю земельної нерухомості, які видані фізичним особам (у 2016 році - 47%)", - повідомило польське міністерство.

Нагадаємо, в Україні на сьогоднішній день діє мораторій на купівлю та продаж сільськогосподарської землі.

Як повідомляв УНІАН, майже всі грошові перекази в Польщі роблять українські заробітчани. В цілому, за підсумками 2017 року, українці перерахували з Польщі в Україну суму, що дорівнює 3-4% українського ВВП. Також повідомлялося, що українці збільшили роздрібні витрати в Польщі до 7,7 млрд злотих ($2,1 млрд), що на 8% більше у порівнянні з 2016 роком.