Харківській блогерші виписали майже 2 мільйони гривень штрафу за авто на єврономерах (відео)

Харківські патрульні неодноразово зупиняли блогершу і мимоволі ставали "героями" відеоблогів.

Державна фіскальна служба виписала харківській блогерші Ганні Кривуц, відомій в мережі як danger.ann, штраф у розмірі 1,75 млн грн за ухилення від сплати митних платежів - у блогерші автомобіль на єврономерах.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомила колишня патрульна Ляна Теремкова. "Хочу особисто тебе привітати з тим, що ти стала "мільйонером" Ти довго до цього йшла. Вітаю і бажаю тобі найти хорошого адвоката", - написала Теремкова, звертаючись до Кривуц.

"Небезпечна Аня" добре відома всім харківським копам. Патрульні, в тому числі і сама Теремкова, неодноразово зупиняли Кривуц і мимоволі ставали "героями" відеоблогів. Кілька разів відносно блогерші складали адміністративні протоколи за ст 130 КУоАП ("керування транспортним засобом у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння"). Але блогерша так жодного разу і не проходила тест на алкоголь. А одного разу письмово вона поскаржилася на дії патрульних в прокуратуру.

В соціальних мережах під постом Теремкової з'явилися скептичні коментарі, мовляв, схоже на помсту з боку правоохоронців, адже у Харкові тисячі "євроблях", але вибір фіскалів припав саме на автомобіль Кривуц. "Запитайте у митниці. Вам скрізь підстави здаються", - парирувала Теремкова.