Експерт прокоментував скандальну заяву російського священика про окупацію Лівобережної України (відео)

Яременко назвав фанатиків, які підбурюють до війни, найбільшою небезпекою на сьогодні.

Не можна не зважати на абсурдні, проте агресивні заяви фанатиків у Росії, які закликають до війни.

Читайте такожУ РПЦ вбивство Вороненкова назвали "божим втручанням"

Про це в ефірі "Права на владу" на телеканалі 1+1 заявив голова "Майдану закордонних справ" Богдан Яременко.

Так Яременко прокоментував гучну заяву російського протоієрея Всеволода Чапліна про те, що треба захопити Лівобережну Україну.

"Ось вам православний тероризм у чистій воді... Ці фанатики, які підбурюють до війни, вони і є найбільшою небезпекою на сьогодні... Тільки абсолютно повні безумці можуть бажати ось такого й закликати до такого й говорити фразами, які говорить нібито пастор і священик", - наголосив експерт.

Раніше священик Російської православної церкви Всеволод Чаплін заявив, що в переговорах зі США Росія повинна погодитися на повалення президента Сирії Башара Асада, але при цьому окупувати Лівобережну Україну.

Слова священика викликала бурхливі емоції в мережі. Користувачі звинуватили його в релігійному екстремізмі і тероризмі.