Експерт прокоментував скандальну заяву російського священика про окупацію Лівобережної України (відео)

09:00, 13 квітня 2018
Суспільство
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Яременко охарактеризував слова Чапліна / фото pravmir.ru

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Про це в ефірі "Права на владу" на телеканалі 1+1 заявив голова "Майдану закордонних справ" Богдан Яременко.

Так Яременко прокоментував гучну заяву російського протоієрея Всеволода Чапліна про те, що треба захопити Лівобережну Україну. 

"Ось вам православний тероризм у чистій воді... Ці фанатики, які підбурюють до війни, вони і є найбільшою небезпекою на сьогодні... Тільки абсолютно повні безумці можуть бажати ось такого й закликати до такого й говорити фразами, які говорить нібито пастор і священик", - наголосив експерт.

Раніше священик Російської православної церкви Всеволод Чаплін заявив, що в переговорах зі США Росія повинна погодитися на повалення президента Сирії Башара Асада, але при цьому окупувати Лівобережну Україну.

Слова священика викликала бурхливі емоції в мережі. Користувачі звинуватили його в релігійному екстремізмі і тероризмі.

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Теги: #Україна#окупація#РПЦ#Лівобережна