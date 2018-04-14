Затриманий - один із лідерів сухумського злодійського клану, входить до сорока найвпливовіших «злодіїв у законі», які діють на території пострадянського простору.

В Одесі спецслужби затримали впливового грузинського "злодія в законі" на прізвисько Іраклій Хуту.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління СБУ в Одеській області, співробітники спецслужби встановили, що зловмисник незаконно прибув в Україну, використовуючи фіктивні документи.

Зазначається, що затриманий - один із лідерів сухумського злодійського клану, входить до сорока найвпливовіших «злодіїв у законі», які діють на території пострадянського простору.

За інформацією спецслужби, Хуту прибув в Україну для контролю за діяльністю кримінальних кіл Одеської області та перерозподілу доходів протиправного бізнесу, зокрема квартирних крадіжок, торгівлі наркотиками та викрадення елітних автомобілів.

Правоохоронці затримали його з українськими документами на ім'я іншої особи, використовуваними для відвідування України. Зловмисника примусово видворили з території України з подальшою забороною в'їзду.

Вилучений паспорт громадянина України рішенням Державної міграційної служби анульовано.

Операція з викриття «злодія в законі» проводилась спільно зі співробітниками поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.