У центрі Києва до Дня анімешника відбулася Аніме-хода 2018 (фоторепортаж)
17:04, 15 квітня 2018Суспільство
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Учасники ходи пройшли від Майдану Незалежності до Арки Дружби народів.
До Всесвітнього Дня анімешника відбулася урочиста хода у центрі Києва.
Учасники ходи пройшли від Майдану Незалежності до Арки Дружби народів. Учасники тримали в руках плакати, зокрема, "Ми любимо аніме".
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Крім того у рамка святкування дня анімешника відбулася аніме-лотерея, конкурси з аніме-знання, опенінґів, косплею, намальованих до ходи плакатів, малюнків крейдочками на асфальті, та просто лампове спілкування.
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