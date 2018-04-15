У центрі Києва до Дня анімешника відбулася Аніме-хода 2018 (фоторепортаж)

Учасники ходи пройшли від Майдану Незалежності до Арки Дружби народів.

До Всесвітнього Дня анімешника відбулася урочиста хода у центрі Києва.

Учасники ходи пройшли від Майдану Незалежності до Арки Дружби народів. Учасники тримали в руках плакати, зокрема, "Ми любимо аніме".

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Крім того у рамка святкування дня анімешника відбулася аніме-лотерея, конкурси з аніме-знання, опенінґів, косплею, намальованих до ходи плакатів, малюнків крейдочками на асфальті, та просто лампове спілкування.