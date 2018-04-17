Після скандального відео Гаврилюк зізнався у користуванні волонтерським авто - коли воно "нікому не потрібне"

Михайло Гаврилюк запевняє, що користується машиною тільки тоді, коли у волонтерів в ній немає нагальної необхідності.

Депутат зазначив, що машина зареєстрована на батальйон, в якому він служив.

Народний депутат Михайло Гаврилюк дійсно користується автомобілем волонтерської організації. Про це він розповів кореспонденту ТСН, який зустрів депутата біля машини.

Щоправда, відповідав на запитання про машину депутат неохоче.

"Навіщо вам це знати? Скоро старі станете, якщо все будете знати", - сказав нардеп спочатку.

Втім пізніше пояснив, що на цьому авто волонтери збирають провізію для АТО, яку згодом переправляють бійцям вже вантажним транспортом. А сам Гаврилюк запевняє, що користується машиною тільки тоді, коли в ній немає нагальної необхідності.

"Ця машина в нас є для того, щоб можна було поїхати до будинків до людей – хто дає картопельки, хто грушки. Усю провізію, яка йде до наших АТОвців, щоб ми не їхали "Газелькою", щоб ми не їхали "Фольксвагеном". У нас є спеціальна волонтерська машина, якою ми збираємо провізію у "Газельку" і веземо в зону АТО. На сьогодні-завтра-післязавтра вона потрібна не буде. Я нею користуюсь, коли вона нікому не потрібна. Вона числиться на батальйоні, в якому я раніше служив. На мені вона не числиться. Якщо я на ній два-три рази проїхався, нічого страшного немає", - прокоментував Гаврилюк.

Як повідомляв УНІАН, раніше своїй сторінці у Facebook журналіст Василь Крутчак написав, що народний депутат Михайло Гаврилюк, відомий як "козак" Гаврилюк, їздить на роботу на авто, яке мали передати в зону АТО.

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"Відкрив благодійний фонд, оформив на фонд автомобіль для передачі в зону АТО, а сам вже більше двох років возить на цьому автомобілі свою задницю до ВРУ", - стверджує він. "А щоб ніхто не побачив, ховає автомобіль на закритій парковці по вул. Банкова", - заявляє Крутчак. Коли журналіст піймав нардепа прямо біля автомобіля і поставив йому запитання, чому він на ньому їздить, Гаврилюк його проігнорував.

Минулого року народний депутат Михайло Гаврилюк розповідав, що їздить на роботу на метро.