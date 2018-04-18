У будівлі Харківської міськради сталася сутичка між активістами та охоронцями мерії Кернеса (фото)

В будівлі Харківської міськради, де проходить сесія, виникла штовханина між охоронцями та активістами, які намагалися прорватися до зали засідань.

У Харкові розпочалася сесія міської ради. Біля будівлі мерії проходить пікет. Учасники акції прийшли з плакатами і маріонетками, які символізують те, що міськрада – театр маріонеток.

Про це пише "Місто X".

Група активістів спробувала пройти в будівлю міськради, однак охорона їх не пустила. При цьому активісти стверджують, що вони подавали заявки на участь в сесії.

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Сталася бійка. Ряд депутатів, які були разом з активістами, пройшли в будівлю. За ними увірвалися і активісти, однак на шляху до сесійної зали їх зустрів новий кордон охорони.

Охоронці пропускають до сесійної зали тільки депутатів і журналістів за посвідченнями.