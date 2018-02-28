Відірвало серце: з'явилися шокуючі подробиці смерті жертв моторошної ДТП у Харкові

Травми постраждалих були описані в обвинувальному акті підозрюваним у ДТП Олені Зайцевій та Геннадію Дронову.

Під час засідання у Київському районному суді Харкова з розгляду кримінального провадження за обвинуваченням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова у вчиненні резонансної ДТП у Харкові прокурор Ігор Омельченко зачитав обвинувальний акт, вказавши причини смерті жертв аварії.

Читайте такожШкодувати і вибачатися: журналісти в суді побачили "шпаргалку" фігуранта жахливої ДТП у Харкові Дронова (фото)В обвинувальному акті з подробицями описані травми постраждалих та причини смерті жертв аварії, передає Gazeta.ua.

Так, стало відомо, що причиною смерті трьох пішоходів - Ніни Кобисєвої та Алли і Анастасії Сокол став відрив серця від артерій. 27-річний Олександр Євтєєв загинув на місці від відкритої черепно-мозкової травми. Наталя Умаєва загинула від чисельних переломів, розриву внутрішніх органів та черепно-мозкової травми. Шостою жертвою ДТП стала 24-річна Діана Берченко, яка за тиждень після аварії від отриманих травм померла в лікарні, не виходячи з коми.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого у Харкові відбулося судове засідання у справі про дорожньо-транспортну пригоду з шістьма загиблими на вулиці Сумській, прокурор зачитав обвинувальний акт.