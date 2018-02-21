Втратила у моторошній аварії двох близьких людей: дівчина розповіла, що пам'ятає про ДТП у Харкові (відео)

За словами Євтєєвої, у лікарні вона чекала, коли до неї прийдуть сестра й чоловік. Про ДТП пам'ятає лише те, що вони йшли й біля переходу чекали черги, щоб перейти дорогу.

У свої 28 років Оксана Євтєєва – єдина, хто в харківській ДТП втратила одразу двох найближчих людей, чоловіка Олександра Євтєєва і молодшу сестру Діану Берченко. Сама Оксана є найважчою постраждалою. У неї були зламані ребра, рука, нога, тазостегнова тріщина, порвана легеня. Їй вирізали селезінку.

Наслідки тяжкої черепно-мозкової травми можуть проявитися протягом двох років. У майбутньому її чекає та пластику на обличчі. Зараз вона вчиться заново ходити, передає ТСН.

За словами Євтєєвої, на початку, коли вона отямилася, не думала, що з нею все настільки серйозно й поривалася встати, йти кудись, думала, перелом ноги заживе.

Читайте такожСуд у справі резонансної ДТП у Харкові із шістьма жертвами перенесли"Якщо говорити про те, що було найгірше, я дуже чекала, коли прийдуть до мене сестра й чоловік. Я вчилася наново дихати, тому що легеня порвалася. Я думала, що мені треба потерпіти два-три тижні і прийдуть люди, яких я найбільше люблю, і вони підтримають мене. Але цього не сталося, і це було найжахливіше. Коли мені сказали, що їх більше немає", - розповіла вона в інтерв'ю.

За словами дівчини, коли вона запитувала, що сталося, їй говорили, що вона впала.

"Я не могла зрозуміти, де я могла впасти. Коли мені повідомили правду, я не знаю. Пам'ятаю лише, що зібралися найближчі друзі, батьки, і сказали, що мені потрібно дещо сказати. Мені вкололи дуже багато заспокійливих", - згадує Євтєєва.

"Останнє, що я пам'ятаю (про вечір ДТП, - Ред.), як ми йшли і біля переходу чекали своєї черги, щоб перейти дорогу. Все, більше я нічого не пам'ятаю. Далі періодично я приходила до тями, хотіла встати, і я знову засинала, напевно", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня у Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» під управлінням 20-річної Олени Зайцевої, що рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар та збив 11 пішоходів. На місці загинули п’ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі.