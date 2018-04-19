Соціологи розповіли про проблеми українських заробітчан: сім'ї не бачаться роками, під ударом їхня психіка

Зазначається, що мігранти за кордоном працюють понаднормово і часто без вихідних.

Українці, які працюють за кордоном, представляють специфічну групу, яка піддається високому ризику розпаду сімей, втрати зв'язку між батьками і дітьми, розвитку психологічних проблем.

Про це в ефірі 24 каналу повідомила науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко.

За словами Ткаченко, причина в ослабленні зв'язків усередині сімей трудових мігрантів – це рідкісна можливість побачитися. Мігранти за кордоном працюють понаднормово і часто без вихідних. Крім того, дорога додому для них залишається дорогим задоволенням.

"Дуже дорого коштує сама дорога. Тобто люди можуть не бачитися роками. І, звичайно, що це врешті-решт так чи інакше таки перетворюється на дистанційний шлюб і зв'язки, звичайно, слабшають", – заявила експерт.

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За словами Ткаченко, батьки, які працюють, починають відчувати провину перед дітьми, що накладає певний відбиток на поведінку людей.

До психологічних проблем призводить також перебування у середовищі забезпечених громадян в позиції працівника, який отримує менші гроші, але водночас важко працює.

"Коли ти живеш довгий час у багатій країні і маєш дуже важко працювати, дуже важко заробляти свої гроші, і розумієш, що тобі платять набагато менше, ніж місцевим жителям ... то, звичайно, це призводить до певних психологічних проблем. Я вже не кажу про те, що цей напружений режим роботи, дуже мало відпочинку, і всіляко люди намагаються заощадити на всьому: на харчуванні, на проживанні, тобто дуже часто вони живуть, м'яко кажучи, не у зовсім комфортних умовах. По суті, це щось на зразок гуртожитку, у переповнених кімнатах без належної навіть санітарії", – розповіла співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко.