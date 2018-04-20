У прокуратурі Донеччини виявили "перевертня", який у лавах "ДНР" патрулював блокпости

"На жаль, конкурси - не завжди запорука успіху", - зазначив прокурор Донецької області про свого колишнього співробітника, який виявився сепаратистом.

У прокуратурі Донецької області виявлено особу, яка раніше входила до складу бойовиків «ДНР» та здійснював збройне патрулювання їхніх блокпостів. Про це повідомив прокурор Донецької області Євген Бондаренко у Facebook.

«Завдяки співпраці прокуратури Донецької області з іншими правоохоронними органами викрито держслужбовця-перевертня», - зазначив він.

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«Працюючи держслужбовцем виконавчої служби Головного управління юстиції Донецької області, він спробував свої сили на конкурсі для працевлаштування в органах прокуратури у 2016 році. За результатами конкурсу був працевлаштований прокурором в органах прокуратури Донеччини з 2017 року», - додав Бондаренко.

Зокрема, було встановлено, що 2014 року цей державний службовець (тоді ще виконавчої служби), а нинішній прокурор, входив до складу «ДНР».

За даними слідства, тривалий проміжок часу він «здійснював збройне патрулювання блокпостів «ДНР» для протидії підрозділам МВС та Збройним силам України».

Прокуратурою Донецької області йому повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (участь у непередбачуваних законом воєнізованих або збройних формуваннях). Максимальна міра покарання – 8 років позбавлення волі. На теперішній час вирішується питання щодо обрання йлму міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

«У ході досудового розслідування будуть відпрацьовані можливі версії причетності цього «прокурора» до вчинення інших злочинів передбачених українським законодавством, зокрема, наявність складу злочину за ст. 114 ККУ (шпигунство)», - додали в обласній прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, раніше СБУ викрила працівників міграційної служби на підробці паспортів для терористів.