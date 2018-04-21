З Сумщини видворили пов’язаного із криміналітетом в Україні росіянина

За поданням поліцейських рішення про його примусове видворення з подальшою забороню в’їзду в Україну строком на п’ять років виніс Зарічний районний суд міста Суми.

На Сумщині в ході проведення операції «Мігрант» поліцейські виявили та видворили за межі країни 57-річного росіянина, який перебував на території України без документів та мав тісні зв’язки з криміналітетом.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції України в Сумській області, сьогодні порушника видворили за межі України з подальшою забороною в’їзду строком на п’ять років.

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Згідно із повідомленням, до працівників відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУ НП надійшла інформація про чоловіка, який незаконно перебуває на території країни. Його вирішили перевірити спільно з працівниками міграційної служби. Інформація підтвердилась.

«Порушником виявився раніше засуджений за тяжкий злочин громадянин РФ. За наявною інформацією він має зв’язки з криміналітетом як в Сумській області, так і по всій території України, тож може не тільки впливати на криміногенну обстановку в регіоні, а й безпосередньо вчиняти кримінальні правопорушення чи злочини», – коментує начальник ВБЗПТЛ ГУ НП Володимир Кравченко.

На порушника працівники міграційної служби склали адмінпротокол за ст.203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) КУпАП. За поданням поліцейських рішення про його примусове видворення з подальшою забороню в’їзду в Україну строком на п’ять років виніс Зарічний районний суд міста Суми.