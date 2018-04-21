В МЗС пообіцяли посилювати тиск на Росію для звільнення кримського активіста Балуха

Також речник МЗС Мар’яна Беца висловила стурбованість з приводу стану здоров'я активіста.

Міністерство закордонних справ України разом з партнерами посилять тиск на Російську Федерацію для звільнення кримського активіста Володимира Балуха, якому підконтрольний окупаційній владі "суд" призначив покарання у вигляді 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні.

Про це на сторінці у Twitter написала речник Міністерства закордонних справ Мар'яна Беца.

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"Стурбовані станом здоров'я політв'язня В.Балуха. Разом з партнерами будемо посилювати тиск на РФ щодо його звільнення", - запевнила вона.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року, заявивши, що на горищі його будинку виявлено набої та кілька тротилових шашок.

Адвокати та правозахисники активіста заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - вивісив прапор України у своєму дворі.

У серпні 2017 року «суд» виніс йому вирок - 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 тисяч рублів (близько 4,6 тис. грн).

14 березня 2018 року підконтрольний Кремлю так званий «Верховний суд Криму» змінив вирок активістові. Суддя видалив із обвинувачення пункт про придбання боєприпасів, Балуха засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також до виплати штрафу в розмірі 10 тисяч рублів.

19 березня на знак протесту проти вироку Балух оголосив голодування. Після оголошення голодування активіст лише п'є воду й чай.

Вчора, 20 квітня, адміністрація сімферопольського СІЗО прийняла рішення про переведення Балуха на три дні до карцера за нібито «порушення правил внутрішнього розпорядку».