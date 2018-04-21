"Мою сторінку зламали": львівська депутатка заявляє, що не вітала Гітлера з днем народження (відео)

У департаменті освіти міськради заявляють, що керівництво школи, в якій працює депутатка, підтвердило, що Батюк цей запис опублікувала.

Депутатка Львівської міськ ради, яка за сумісництвом є вчителькою в одній зі львівських шкіл, Мар'яна Батюк заявляє, що вона не писала на своїй сторінці у Facebook привітання на честь дня народження Адольфа Гітлера.

За версією Батюк, її сторінку зламали, про це вона написала у соцмережі.

"Я шокована тим що зараз відбувається. Я нічого не писала і не поширювала. Очевидно, мою сторінку зламали. Знаю, як і хто вбивав мій народ. Я націоналістка. Як історик знаю, що нацистський та комуністичний режими - це два вогні між якими українці боролись. Гітлер-злочинець!", - написала депутатка.

Як повідомляє ТСН, щодо цього інциденту у школі розпочали службове розслідуваня. Щоб розібратися у ситуації, до школи навідалася комісія із міського департаменту освіти. Їх обурило, що вчителя вони не застали, адже Батюк обіймає і адміністративну посаду (заступник директора) і мала б бути на роботі до вечора.

"Коли я побачила цю публікацію, я зателефонувала до керівника, він сказав "так, я розмовляв з вчителем, і вона сказала "ви знаєте, мені шкода, що я таке зробила, але я вже видалила цю інформацію", то фактично вони це підтвердили", - повідомила керівник департаменту освіти Львівської міськради Зоряна Довганик.

Вона також нагадала, що за законом школа відокремлена як від релігійних, так і від партійних організацій, тобто приналежність до будь-якої партії не повинна позначатися на роботі вчителя.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня на сторінці Мар'яни Батюк з'явився запис, в якому було наведено дві цитати основоположника нацизму Адольфа Гітлера з його книги «Моя боротьба» та коментар "Великий чоловік, як не крути".