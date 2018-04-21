Вирішив "допомогти землякам": на Донеччині бойовик "ДНР" здався поліції

36-річний житель Миколаївки повідомив, що "вступив" в ряди бойовиків у квітні 2014 року.

Бойовик, який ніс службу на блокпосту "ДНР", добровільно здався в поліцію Донецької області.

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Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Нацполіціі області.

36-річний житель Миколаївки повідомив, що "вступив" в ряди бойовиків у квітні 2014 року.

"Чоловік вирішив "допомогти землякам" в "народженні" фейкової республіки, а тому погодився на чергування на місцевому блокпосту. За послуги з ним розраховувалися продуктами харчування, алкоголем і сигаретами. Перед звільненням території району від окупації чоловік покинув місце дислокації і поїхав за кордон України, ховаючись в РФ, а через півроку повернувся додому", - йдеться в повідомленні.

Щодо чоловіка розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу ("створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань"). Коли всі обставини будуть встановлені і перевірені, екс-бойовик може бути звільнений від кримінальної відповідальності відповідно до ч.6 ст. 260 Кримінального кодексу.