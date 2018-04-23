Знайшли саморобний пістолет та наркотики: у Криму затримали українця

На даний момент вирішується питання про порушення кримінальної справи стосовно 41-річного громадянина України.

Російські прикордонники затримали в окупованому Росією Криму 41-річного громадянина України, якого звинувачують у зберіганні зброї і наркотиків.

Про це повідомляє "РИА Новости". Він нібито зберігав у своєму будинку пістолет кустарного виробництва і два згортки "солі". Повідомляється також, що в ході обшуку його будинку були нібито знайдені шприци, голки, скляні та металеві трубки.

"В результаті дослідження з'ясувалося, що представлена на експертизу зброя є вогнепальною, а кристалічна речовина містить у своєму складі наркотичний засіб – похідну N-метилефедрону", — сказано з ообщении.

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На даний момент вирішується питання про порушення кримінальної справи щодо затриманого.

Раніше повідомлялося, що в Польщі затримали українського хакера, якому загрожує 30 років ув'язнення в США.