"Краще померти": екс-політв’язень Чийгоз розповів про умови утримання в СІЗО Сімферополя

19 квітня «Кримська правозахисна група» повідомила, що в СІЗО в анексованому Сімферополі неприродною смертю померли чотири людини.

У Сімферопольському СІЗО створені умови утримання, які змушують ув'язнених задумуватися про суїцид.

Про це заявив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, колишній політв'язень Ахтем Чийгоз, передає Крим.Реалії.

«Це така закрита установа. Всі наші думки про те, щоб там дотримувалися якісь норми безпеки, це тільки наші бажання. Там такі умови, що ти можеш перебувати в стані: «краще померти, ніж продовжувати виносити такі муки». Пронести якийсь інструмент і застосувати його проти самого себе або сусіда в камері цілком можливо. Так що людина, що не має надії вибратися з цього СІЗО, може використовувати такі методи», – зазначив колишній політв'язень.

Читайте такожУ службі покарань Росії підтвердили інформацію про чотири спроби самогубства в сімферопольському СІЗО

19 квітня «Кримська правозахисна група» повідомила, що в СІЗО в анексованому Сімферополі неприродною смертю померли чотири людини. За словами правозахисників, вони не знають, що саме стало причиною смерті цих людей. Однак версії про самогубства є не надто переконливими, вважають вони.

У російській Федеральній службі виконання покарань повідомили, що в Слідчому ізоляторі Сімферополя двоє обвинувачених скоїли суїцид у березні, у квітні стався ще один випадок суїциду обвинуваченого.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради Рефат Чубаров просить про допомогу через смерть у СІЗО чотирьох осіб, серед яких двоє кримських татар.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяні Москалькової з проханням перевірити інформацію про смерть щонайменше чотирьох людей у СІЗО Сімферополя.