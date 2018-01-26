Розшукати харківського "мажора", який збив підлітка, допомогли "свої ж" - поліція

Вірменська діаспора наполягла на тому, щоб 18-річний Тигран Єнгібарян, який був за кермом автомобіля, що на смерть збив пішохода, з'явився до поліції.

Про це в інтерв'ю одному з телеканалів заявив начальник ГУ НП України в Харківській області Олег Бех, передає Depo.Харків.

Він зазначив, що експертизи, призначені в рамках досудового провадження, тривають. Деякі з них можуть тривати близько місяця.

"Ми вважаємо, що фігурант винен у зазначеній ДТП, йому офіційно оголошено підозру, судом обрано запобіжний захід - утримання під вартою без внесення застави, ми також хотіли б подякувати й самій діаспору, яка допомогла і наполягла зазначеній особі з'явитися до органів попереднього слідства і дати всю необхідну інформацію", - сказав Бех.

Він додав, що Єнгібарян - громадянин України, але входить до вірменської діаспори.

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Після того, як він поїхав з місця ДТП, приблизно через дві години правоохоронці розшукали автомобіль з номерними знаками й номером кузова встановили, кому він належить, але на телефонні дзвінки хлопець не відповідав.

"Безумовно, Харків - місто невелика для того, щоб швидко провести оперативні заходи, знайти людей, які наполягли, щоб він з'явився, відповідав за скоєне перед суспільством", - додав Бех.

Він також зазначив, що зараз рано говорити, на який сигнал світлофора переходив дорогу загиблий пішохід.

"Є питання до відео, на якому видно світло, ще є комунальне підприємство, яке надає інформацію, є експерти, які дійсно все зроблять для того, щоб суд зміг користуватися не непрямими доказами, а прямими й висновками фахівців", - додав Бех.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня в Харкові на Салтівському шосе водій автомобіля Toyota смертельно травмував 17-річного пішохода і зник з місця події.

Згодом поліцейські затримали підозрюваного у скоєнні ДТП. Ним виявився 18-річний харків'янин. Суд заарештував Єнгібаряна - він буде перебувати під вартою без можливості внесення застави 60 діб.