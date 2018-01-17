"Пролетів із шаленою швидкістю": очевидці розповіли про смертельну ДТП з підлітками у Харкові

Юнак у ДТП на Салтівському шосе Харкова загинув не одразу, за його життя ще намагалися боротися лікарі. Швидка допомога прибула, коли хлопець був іще живий, однак зусилля медиків були марними.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"Намагалися надавати допомогу, потім реанімаційні заходи намагались проводити – не вдалося реанімувати через травми, несумісні з життям. Це була політравма, скелета травма і черепно-мозкова", - пояснив директор центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.

Загиблому хлопцю було усього лише 17. Відомо, що звали його Володимир, він навчався в коледжі, а того дня гуляв із друзями, а коли угледів на іншому боці дороги приятеля, намагався як найшвидше перетнути перехід. "Він перебігав. Він чого побіг – він побачив, що зелений. До друга йшов", - твердить приятель загиблого Микола.

Свідки події кажуть, що на цій дорозі часто бувають аварії, але такої зухвалої ще не бачили. "Скільки тут було аварій, і людей збивало – чутно було скрегіт гальм. Цього разу взагалі нічого. Просто секунда. Пролетів, із шаленою швидкістю", - каже очевидець трагедії Вікторія.

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Правоохоронці знайшли покинутий автомобіль через кілька годин після аварії, за ним встановили і власника – ним виявився 18-річний юнак, який отримав права лише місяць тому. У соцмережах водія одразу назвали мажором, адже батько Тиграна Єнгибаряна – бізнесмен. Судячи із фото на сторінках хлопця, він справді звик до розкішного життя. Є свідчення, що Тигран водить машину з 15 років – тобто три роки робив це без посвідчення.

В елітній багатоповерхівці, де мешкає родина, дверей знімальній групі ніхто і не відчинив. У школі, де навчався Єнгибарян, на камеру спілкуватися відмовились, а неофіційно запевнили, що хлопець мажором не був. "Доброзичливий, вихований. До школи він на машині не їздив. Його не було тут на машині ніколи", - так розповіла про нього одна із педагогів.

У прокуратурі кажуть, що за результатами експертизи водій був тверезий, а раніше у поле зору правоохоронців не потрапляв. "Даних про те, що він вже притягувався до відповідальності за порушення правил дорожнього руху, немає, оскільки водійське посвідчення він отримав лише наприкінці 2017 року", - пояснила прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик. Попри це, при обранні запобіжного заходу Тиграну прокуратура наполягатиме на взятті під варту без альтернативи застави.

Майстер спорту з автогонок Дмитро Жайворонок кілька разів передивився відеозапис трагедії та звернув увагу, що стоп-сигнали машини загорілися вже в момент удару – отже, водій до останнього пішохода не бачив. Що, тим не менше, не знімає з нього відповідальності за грубе порушення одразу кількох правил дорожнього руху. "Швидше за все, він проскакував не на червоне, а вже на жовте чи зелене, але він рухався по зустрічній та швидкість була явно вища за 60 км/год – судячи з того, яким був удар", - пояснив експерт.

Гонщик переконаний, що не правильно було б знімати провину і з пішохода, який лишився б живим, якби дотримався елементарних правил переходу дороги – рухався неквапливо та дивився на машини. "Кілька простих речей, яких нас навчають іще в школі – переходити дорогу на зелене світло та подивитися по сторонах", - акцентував увагу Жайворонок.

Як повідомляв УНІАН, трагедія сталася вчора вдень. Близько 15:15 автомобіль Toyota Camry з номерами 5050 на світлофорі збив хлопця, який від удару двічі перекинувся в повітрі. Потерпілий від отриманих травм загинув на місці, а водій поїхав з місця аварії, але незабаром був затриманий. Як повідомили в поліції, за кермом машини перебував 18-річний хлопець. Слідчі пред'явили йому підозру за статтею 286 КК України ("порушення ПДР").