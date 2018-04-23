Майже 4 мільйони українців є трудовими мігрантами - дослідження

Крім цього, загалом за 15 років 6,3 млн українців виїхали з країни і не повернулися.

Близько 4 млн українців або 16% працездатного населення країни є трудовими мігрантами.

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Про це повідомила прес-служба Центру економічної стратегії (ЦЕК) з посиланням на результати дослідження.

«Одномоментно за межами країни може перебувати близько 2,6 - 2,7 млн осіб. Це означає, що українці їдуть за кордон на короткий термін, заробляють там гроші і повертаються додому», - зазначили в прес-службі.

Зазначається, що найвагоміша причина, чому українці їдуть працювати за кордон - економічна: високий рівень оплати праці та наявні робочі місця. Цей міграційний потік носить маятниковий, короткостроковий характер, а більшість трудових мігрантів вважають за краще повернутися назад в Україну.

«Анексія Криму і розгортання військових дій на Донбасі також вплинули на міграційні процеси. Війна не лише активізувала міграцію всередині країни, а й змінила географію виїзду за кордон», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в 2014-2016 роках спостерігалося скорочення міграційного потоку до Російської Федерації - з 11 млн до 8 млн. Зате рух українців через кордон з Польщею став на 40% активнішим - кількість перетинів за аналогічний період зросла з 14 млн до 20 млн. Цьому, згідно з повідомленням, сприяла цілеспрямована політика залучення українських мігрантів до роботи в Польщі.

«З 2009 року міграційний тренд посилився, проте після 2014 року українці вдвічі рідше виїжджали з України назавжди. Всього в 2002-2017 роках сукупний чистий виїзд українців за межі України (тобто ті, хто виїхали і не повернулися) становить 6,3 млн осіб.

Окрім наведених кількісних даних, автори дослідження пропонують аналіз позитивних і негативних чинників міграційних процесів.

Автори вважають, що на даному етапі міграція є скоріше позитивною для української економіки. Однак, якщо українські роботодавці не зможуть забезпечити адекватний європейському рівень оплати праці разом з підвищенням продуктивності праці, а якість державних послуг не зростиме, кількість мігрантів збільшуватиметься й надалі. В майбутньому зростання міграції може стати лімітуючим фактором для української економіки.

Як повідомляв УНІАН, за даними Інституту економіки і прогнозування НАН України, наша країна, починаючи з 2015 року, недоотримує щороку близько 40 млрд грн у зв'язку з міграцією українців за кордон.

За даними Bloomberg, більш як 1 млн українців з 2015 по 2017 рік мігрували на заробітки за кордон, зокрема до Польщі (507 тис. осіб), Росії (343 тис.), Італії (147 тис.), Чехії (122 тис.), США (23 тис.) і Білорусі (22 тис.).

Раніше президент Петро Порошенко заявляв, що трудова міграція з України є нормальним процесом інтеграції країни в європейський ринок праці, який проходили країни-сусіди.