Депутатка Львівської міськради привітала Гітлера з днем народження: стали відомі нові подробиці скандальної історії

У розмові Батюк визнала, що саме вона опублікувала пост, однак пізніше у письмовому поясненні відмовилась від своїх слів.

Службова перевірка щодо скандальної депутатки Львівської міськради і вчительки Мар’яни Батюк, яка нібито вважає Гітлера "великим чоловіком", триває.

Справа львівської вчительки набула широкого розголосу. У міській раді заявили, що проведуть службове розслідування, передає "Високий замок".

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"Наразі перевірка триває. Остаточного рішення не прийнято. Як тільки ми його приймемо, одразу повідомимо... У п’ятницю, коли ми приїхали до школи, вчителя вже не було у школі. Слухавки вона не брала. Їй телефонували люди… Я з нею говорила вже у понеділок. Вона всі факти заперечує. Думаю, завтра-післязавтра остаточне рішення буде прийняте", - заявила чиновниця.

Директор СШ № 100 Василь Титар заявив, що одразу після скандального допису спілкувався з Мар’яною Батюк. У розмові вона визнала, що саме вона опублікувала цей пост, однак пізніше у письмовому поясненні відмовилась від своїх слів.

Нагадаємо, 20 квітня мережу "підірвала" новина про те, що 28-річна депутатка Львівської міської ради від "Свободи", заступник директора школи № 100 з виховної роботи, Мар’яна Батюк привітала українців з днем народження Адольфа Гітлера і навела дві його цитати з книги "Моя боротьба".

Та після того, як ЗМІ помітили допис, приблизно за годину депутатка видалила його. А її однопартійці у дописах почали "наїжджати" на журналістів, кажучи, що це - фейк.

Сама ж Мар’яна Батюк пізніше почала стверджувати, що нічого не писала і не поширювала, її сторінку нібито зламали.