Неповнолітні вейпери: як українські підлітки масово "підсіли" на вейпи, і чому це досі законно (відео)

У світі вейп вже давно визнали небезпечним для здоров’я.

Впродовж кількох останніх років серед молоді набув популярності вейп. Це електронний парогенератор родом з Китаю, який замінює сигарети. Замість тютюну у вейпі рідина зі спиртом, ароматизаторами та нікотином, замість диму вейпер випускає пару.

Особливо це подобається підліткам. За даними ВООЗ, сьогодні кожен п'ятий український підліток – вейпер. Дізнатися, що дитина курить вейп складно, він не залишає запаху.

У світі вже давно визнали це заняття небезпечним для здоров’я. У США, Великій Британії, Фінляндії, Новій Зеландії заборонено продаж електронних сигарет особам, молодшим 18 років.

Читайте такожВ Україні більше двох років не можуть заборонити продаж вейпів підліткам (відео)

Вчені Нью-Йоркського університету довели, що пара від електронних сигарет впливає на ДНК. А це призводить до розвитку ракових захворювань. Однак в Україні заборонити продаж вейпів підліткам не можуть вже 2 роки. Хоча проблема поширення вейпів серед неповнолітніх вже набула критичних масштабів. Деякі дозволяють собі "парити" навіть у школі, але заборони і досі немає.