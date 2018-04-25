Причиною отруєння жителів Софіївської Борщагівки стали фекалії у воді (відео)

Бактеріальний аналіз води з кранів жителів столичної Софіївської Борщагівки показав наявність фекальних мас. Наразі з'ясовують причини зараження і його джерел.

Такі попередні висновки досліджень. Напередодні у лікарню з кишковою інфекцією госпіталізували 20 людей, більшість з яких - діти.

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Сьогодні фахівці взяли нові проби води, щоб з'ясувати, чи придатна вона до використання. Але порушення вже виявили, навіть без досліджень, йдеться у сюжеті ТСН.

Усі потерпілі причиною всьому називають звичайну водопровідну воду. В ній батьки купали своїх дітей. Лікарі кажуть, що в них спостерігається підвищена температура, рвота і пронос.