32 роки після катастрофи: хроніки Чорнобиля (відео)
11:42, 26 квітня 2018Суспільство
1834 0
32 роки стався вибух на 4-му реакторі Чорнобильської атомної електростанції.
32 роки після катастрофи: хроніки Чорнобиля
Аварія на Чорнобильській АЕС стала однією з найбільших техногенних катастроф у світі.
Людям не повідомили про трагедію, і 1 травня вони вийшли на парад, нічого не підозрюючи і вдихаючи радіоактивні викиди. Сумарна кількість шкідливих ізотопів, які потрапили в повітря, ровнялось 500 бомб, скинутих на Хіросіму.
Читайте такожРічниця з дня трагедії на Чорнобильській АЕС: в місті-примарі Прип'ять запалили 32 свічки (відео)
У 2016 році над ЧАЕС спорудили захисну арку. З часом електростанцію планують ліквідувати повністю. Коли це станеться – дивіться у ролику УНІАН.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Річниця Чорнобильської катастрофи