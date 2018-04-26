32 роки після катастрофи: хроніки Чорнобиля (відео)

32 роки стався вибух на 4-му реакторі Чорнобильської атомної електростанції.

Аварія на Чорнобильській АЕС стала однією з найбільших техногенних катастроф у світі.

Людям не повідомили про трагедію, і 1 травня вони вийшли на парад, нічого не підозрюючи і вдихаючи радіоактивні викиди. Сумарна кількість шкідливих ізотопів, які потрапили в повітря, ровнялось 500 бомб, скинутих на Хіросіму.

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У 2016 році над ЧАЕС спорудили захисну арку. З часом електростанцію планують ліквідувати повністю. Коли це станеться – дивіться у ролику УНІАН.