У Харкові знайшли муміфікований труп жінки (фото)

Поліція просить громадян допомоги в упізнанні.

Тіло невідомої жінки виявлено 24 квітня поблизу вулиці Світло Шахтаря в Харкові.

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Жінка була одягнена в светр сірого кольору, спортивні штани синього кольору, чорні чоботи, повідомили в прес-службі Головного управління Нацполіції в Харківській області.

Попередньо, тіло жінки пролежало на вулиці три місяці. Причина смерті встановлюється.

"Якщо вам відома будь-яка інформація про особу померлої, просимо повідомити до Новобаварского відділу поліції за телефоном: 370-21-25; 370-41-30, 102 або іншим доступним способом", - йдеться в повідомленні Нацполіції області.