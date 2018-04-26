У Харкові знайшли муміфікований труп жінки (фото)
16:01, 26 квітня 2018Суспільство
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Поліція просить громадян допомоги в упізнанні.
Тіло жінки пролежало на вулиці приблизно три місяці \ Нацполіція
Тіло невідомої жінки виявлено 24 квітня поблизу вулиці Світло Шахтаря в Харкові.
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Жінка була одягнена в светр сірого кольору, спортивні штани синього кольору, чорні чоботи, повідомили в прес-службі Головного управління Нацполіції в Харківській області.
Попередньо, тіло жінки пролежало на вулиці три місяці. Причина смерті встановлюється.
"Якщо вам відома будь-яка інформація про особу померлої, просимо повідомити до Новобаварского відділу поліції за телефоном: 370-21-25; 370-41-30, 102 або іншим доступним способом", - йдеться в повідомленні Нацполіції області.
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