У Києві знайшли обезголовлений труп
18:38, 23 жовтня 2017Інциденти
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Тіло знайденого у столиці чоловіка було без голови - її знайшли неподалік.
Поліція підтвердила факт виявлення трупа / фото УНІАН
На території лісництва у Святошинському районі Києва було знайдене муміфіковане тіло людини. Про це передає "Обозреватель", посилаючись на власні джерела.
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Моторошну знахідку виявили у неділю, 22 жовтня, в районі селища Коцюбинське. Як стало відомо, тіло чоловіка, особу якого поки не встановлено, було без голови - її знайшли неподалік.
Що стало причиною смерті чоловіка, наразі не відомо. У прес-службі ГУ Нацполіції в Києві випадок з виявленням трупа підтвердили.
"Наразі проводяться необхідні експертизи", - повідомили правоохоронці.
Як повідомляв УНІАН, 29 вересня в одному з дворів Києві виявили тіло чоловіка без голови.
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