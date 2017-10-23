У Києві знайшли обезголовлений труп

На території лісництва у Святошинському районі Києва було знайдене муміфіковане тіло людини. Про це передає "Обозреватель", посилаючись на власні джерела.

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Моторошну знахідку виявили у неділю, 22 жовтня, в районі селища Коцюбинське. Як стало відомо, тіло чоловіка, особу якого поки не встановлено, було без голови - її знайшли неподалік.

Що стало причиною смерті чоловіка, наразі не відомо. У прес-службі ГУ Нацполіції в Києві випадок з виявленням трупа підтвердили.

"Наразі проводяться необхідні експертизи", - повідомили правоохоронці.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня в одному з дворів Києві виявили тіло чоловіка без голови.