Київського екс-суддю Білика зобов'язали внести 140 тисяч гривень застави та носити браслет

Білик підозрюється у посередництві при отриманні хабара.

Суд обрав запобіжний захід вигляді застави у понад 140 тис. грн. екс-судді Голосіївського райсуду Києва Олександру Білику, підозрюваному у посередництві при отриманні хабара суддею цього суду Андрієм Новаком.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі Солом'янського райсуду Києва.

«26 квітня суддя Олександр Бобровник, розглянувши клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно Білика Олександра, задовольнив клопотання прокурорів САП.

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Суддя застосував до підозрюваного Білика заставу у розмірі 80 прожиткових мінімумів, що складає 140 960 тисяч гривень», - повідомили у суді.

Також у прес-службі додали, що Білика зобов’язали прибувати до детектива, прокурора або суду за вимогою, не відлучатись з Києва без дозволу суду, повідомляти детектива та прокурора або суд про зміну місця проживання, носити електронний засіб контролю.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня детективи НАБУ затримали суддю Голосіївського райсуду столиці під час одержання 1 тис. доларів хабара. Також було викрито посередника, яким виявився суддя цього ж суду у відставці. Пізніше стало відомо, що це суддя Новак та колишній суддя цього ж суду Білик.

За даними НАБУ, суддя вимагав і отримав від посередника гроші за задоволення цивільного позову на користь позивача про відновлення його на роботі та виплату йому компенсації в розмірі 1,5 млн грн. Свої «послуги» Новак оцінив у 8 тис. доларів, які передавалися йому трьома траншами. Суддю було затримано в момент передачі останньої суми.

25 квітня суд обрав Новаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 120 тис. грн застави.