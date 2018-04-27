У Раді зареєстрували законопроект про перейменування Дніпропетровської області
17:35, 27 квітня 2018Суспільство
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Два роки тому український парламент перейменував місто Дніпропетровськ на Дніпро.
Авторами проекту про перейменування є кілька десятків нардепів / фото vesti.dp.ua
У Верховній Раді зареєстровано проект закону про внесення змін до статті 133 Конституції України щодо перейменування Дніпропетровської області (№ 8329).
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Тексту законопроекту на сайті парламенту наразі немає.
Авторами проекту є кілька десятків народних депутатів від різних фракцій.
Як повідомляв УНІАН, 19 травня 2016 року Верховна Рада перейменувала Дніпропетровськ на Дніпро. Відповідну постанову № 3864 підтримали 247 народних депутатів із 344 зареєстрованих у сесійній залі.
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