У Раді зареєстрували законопроект про перейменування Дніпропетровської області

Два роки тому український парламент перейменував місто Дніпропетровськ на Дніпро.

У Верховній Раді зареєстровано проект закону про внесення змін до статті 133 Конституції України щодо перейменування Дніпропетровської області (№ 8329). Читайте такожРаді пропонують повернути Переяслав-Хмельницькому історичну назву Тексту законопроекту на сайті парламенту наразі немає. Авторами проекту є кілька десятків народних депутатів від різних фракцій. Як повідомляв УНІАН, 19 травня 2016 року Верховна Рада перейменувала Дніпропетровськ на Дніпро. Відповідну постанову № 3864 підтримали 247 народних депутатів із 344 зареєстрованих у сесійній залі.

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