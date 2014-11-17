Бойовики за добу п'ять разів обстріляли околиці Маріуполя

12:02, 17 листопада 2014
Суспільство
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Бойовики за добу 5 разів обстріляли позиції сил АТО в околицях Маріуполя, постраждалих немає.

REUTERS

Про це повідомляє штаб оборони Маріуполя у Facebook.

«За вчорашній вечір у період з 17.00 до 19.00 було терористами скоєно чотири обстріли сил АТО в районі н.п. Чермалик та на захід від Миколаївки. Збройні сили України у відповідь вогнем обстріл зупинили», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що «сьогодні вранці було зафіксовано один обстріл однієї з позицій сил АТО в північно-східному напрямку. Постраждалих немає».

Сили АТО володіють достатніми силами для відбиття атак терористів і російських військ, наголошують в штабі.

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