У Дніпрі через напис "Дивізія «Галичина»" стався конфлікт між жителями й "С14"

Як розповіли в обласній поліції, двох активістів "С14" запросили до районного відділку, де встановили їхні особи, провели профілактичну бесіду щодо порушень громадського порядку.

У Дніпрі через напис "Дивізія «Галичина»" стався конфлікт між мешканцями одного з будинків на проспекті Миру й активістами праворадикальної організації «С14».

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Інформацію про це радіо Свобода підтвердили в обласній поліції. За словами місцевих жителів, вони були обурені тим, що поблизу їхнього будинку наприкінці квітня невідомі їм особи створили графіті на честь дивізії «Галичина». Один із мешканців будинку замалював напис. Коли представники «С14» прийшли його відновити, тоді виникла конфліктна ситуація зі штовханиною.

Як розповіли в обласній поліції, двох активістів «С14» запросили до районного відділку поліції, де встановили їхні особи, провели профілактичну бесіду щодо порушень громадського порядку і правил благоустрою міста. Відомості про подію внесли до журналу єдиного обліку.

У «С14» радіо Свобода підтвердили, що графіті було створене їхніми активістами, а члени і прихильники організації намагались його відновити. Праворадикали не заперечують, що на місці події сталася штовханина, але зазначають, що спровокували її «нетверезі мешканці».

«Ми намалювали графіті на честь дивізії «Галичина». Наступного дня на цьому графіті з’явились серпи з молотами і зірки, потім графіті було повністю замальоване. Коли ми прийшли його відновити, до нас почали приставати люди в нетверезому стані, намагались нам заважати, викликали поліцію. Коли прибула поліція, ми одразу подали заяву, що люди перебувають в нетверезому стані в громадському місці... Поліція нікого не затримала, окрім двох активістів «С14». У райвідділку нас просили дати пояснення, але ми послались на ст. 63 Конституції України і відмовились свідчити проти себе, після цього нас відпустили», – розповів радіо Свобода активіст «С14» Святослав. За його даними, стіна, де було графіті, залишилась замальованою.