Україна запропонує Газпрому ліцензії як компенсацію за УкрГазЕнерго

Уряд України запропонує ВАТ „Газпром” в рамках компенсації за ліквідацію „УкрГаз-Енерго” надати його дочірнім підприємствам ліцензії на самостійний продаж газу в Україні в об’ємах близько 1,25 мільярдів кубічних метрів на рік. Про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила в середу ввечері журналістам в аеропорту "Бориспіль" перед вильотом до Брюсселя, повідомляє Управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету Міністрів України.

"З питання 25% участі "Газпрому" в "УкрГаз-Енерго" ми могли б абсолютно обійтися без створення СП-1 і СП-2, що руйнують фінанси "Нафтогазу", а запропонувати дочірнім компаніям "Газпрому" одержати ліцензії (на продаж газу споживачам України) у розмірі 25% або близько 5 млрд. кубічних метрів, що має "УкрГаз-Енерго", - цитує прем`єра “Українська правда”.

Вона підкреслила, що питання про розмір цих ліцензій може бути предметом переговорів, однак ключовою умовою є відмова від послуг "УкрГаз-Енерго".

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого 2008 р. на переговорах у Москві, які проводили Президенти України і РФ Віктор ЮЩЕНКО і Володимир ПУТІН, а також - керівники НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» Олег ДУБИНА та Олексій МІЛЛЕР, сторони домовилися змінити оператора поставок імпортного природного газу до України. Замість RosUkrEnergo - СП "Газпрому" з українськими бізнесменами - оператором буде створене на паритетних початках спільне підприємство "Газпрому" та НАК "Нафтогаз України". Збутом газу на українському ринку займатиметься також СП цих двох компаній. Зараз цим займається "УкрГаз-Енерго" - СП RosUkrEnergo і "Нафтогазу".

Ю.ТИМОШЕНКО раніше неодноразово заявляла, що відносини між Україною і Росією в газовій сфері в майбутньому повинні здійснюватися без участі посередників.