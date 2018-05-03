"Мені все одно, хто у тебе помер!": у Рівному водій маршрутки відмовився безкоштовно везти сина загиблого бійця АТО

В'ячеслав Мірошник був посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького.

У Рівному водій маршрутки відмовився безкоштовно везти 14-річного сина загиблого воїна В'ячеслава Мірошника. Це сталося в третю річницю загибелі бійця.

Про це розповіла вдова героя АТО Любов Шелкович, передають "Факти".

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"Мій син Іван при вході до маршрутки показав водієві посвідчення загиблого батька. Однак маршрутник змусив дитину заплатити за проїзд. Причому взяв повну вартість — як з дорослого, а не як зі школяра. Хоча за законом родичі загиблого в АТО воїна мають право на безкоштовний проїзд. "Мені все одно, хто у тебе помер!", - сказав при цьому водій.

"Напевно, водій мало заробляє. А для мене це ще одна рана в душі", — сказав син матері, коли повернувся додому.

Зазначається, що В'ячеслав Мірошник був успішним підприємцем у Рівному. На фронт пішов добровольцем, взявши свій мікроавтобус, на якому перевозив поранених. Він пройшов Дебальцевський котел, був поранений. Лікарі не змогли врятувати бійця. У нього залишилося четверо синів.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня близько півсотні учасників АТО прибули на підприємство "Автолегіон-Варванськой Ю. В." для спілкування з директором і водієм марштутки №134, який в цей день невдало пожартував над матір'ю загиблого в зоні АТО бійця.