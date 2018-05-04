"Я там такої графи не знайшов": із декларації судді з Борисполя "зник" елітний маєток - журналісти (фото)

Раніше суддя Журавський цей будинок вказував у деклараціях за 2014 і за 2015 роки.

Суддя Бориспільського міськрайонного суду Віталій Журавський приховав у декларації маєток, в якому живе із дружиною.

Цей факт журналісти виявили в ході розслідування для програми “Наші Гроші з Денисом Бігусом”. "Це - будинок моєї доньки, яка живе окремо зі своєю сім’єю. Зареєстрована за іншою адресою", - пояснив Журавський.

Цей коментар журналісти отримали від судді безпосередньо біля в’їзду до маєтку, розташованого в с. Красилівка на Київщині. В той час він саме виїжджав на роботу разом із дружиною.

У такий спосіб суддя пояснив, чому цього маєтку немає в його декларації за 2017 рік, зазначають журналісти.

"При цьому суддя і його дружина не заперечували, що живуть у будинку. Віталій Журавський посилався лише на те, що ця нерухомість належить доньці. А оскільки донька, за його словами, із ним не проживає, то він її і не декларував", - йдеться у розслідуванні.

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На зауваження журналістів, що за законом він у будь-якому разі повинен декларувати нерухомість, в якій проживає, Журавський відповів: "Ну, не знаю. Я там такої графи не знайшов".

У декларації його дружини Валентини Журавської цієї нерухомості також немає. Втім, раніше суддя цей будинок все ж таки вказував у деклараціях - за 2014 і за 2015 роки, там його немає, починаючи з декларації за 2016 рік.

"Саме восени 2016 року Маргарита Журавська (так звати доньку судді) отримала у подарунок одразу 5 об’єктів нерухомості. Серед них - і будинок з ділянкою у с. Красилівка", - розповідають журналісти.

"За законом, недостовірне декларування своїх доходів і майна може розцінюватися як адміністративне або навіть кримінальне правопорушення", - наголошується у розслідуванні.

Раніше жуналісти дізналися, що голова Департаменту з нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генпрокуратури Володимир Бедриківський мешкає у великому маєтку під Києвом, записаному на його матір.