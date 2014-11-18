Бойовики зазнали втрат та зменшили кількість прямих атак - РНБО

Останніми днями терористи в Луганській і Донецькій областях зазнали значних втрат і зменшили кількість обстрілів та прямих атак на українських силовиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

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«За минулу добу ми констатуємо зменшення обстрілів, прямих атак із застосуванням зброї та піхотинців так званих «ДНР» та «ЛНР» на позиції сил АТО також не було, оскільки протягом останніх днів під час нападів терористи зазнали значних втрат у живій силі», - заявив він.

«Водночас збільшилась кількість випадків застосування терористами реактивних систем «Град», - додав Лисенко.