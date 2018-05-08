На Житомирщині перепоховали останки 7-х воїнів, загиблих в роки Другої світової війни

Перепоховання провели в рамках заходів з нагоди Дня пам`яті та примирення, які проходять у Житомирській області.

У селі Горщик Коростенського району Житомирщини сьогодні в рамках заходів з нагоди Дня пам`яті та примирення перепоховали останки 7-ми безіменних воїнів, які загинули в роки Другої світової війни.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Коростенській райдержадміністрації.

«Щороку члени пошукової організації «Пошук» Коростенського району знаходять нові непоховані останки солдат, які потім ховають із шаною у загальній могилі. Цього року було знайдено біля села Жупанівка Коростенського району і сьогодні перепоховано у Горщику останки 7 безіменних воїнів», - сказано у повідомленні.

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Після офіційної частини меморіального заходу священики відслужили заупокійну літію і супроводили домовини до місця поховання. Присутні поклали на могили вінки та квіти.

Перепоховання провели в рамках заходів з нагоди Дня пам`яті та примирення, які проходять у Житомирській області.