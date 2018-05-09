Затриманих окупантами українських рибалок можуть звинуватити в тероризмі - ДПСУ

Навіть якщо не брати до уваги незаконність затримання українського судна російською стороною, порушення морських кордонів у Росії не є кримінальним злочином.

Членів екіпажу українського риболовецького судна, яких російські прикордонники затримали недалеко від анексованого Москвою Криму, можуть звинуватити в тероризмі.

Таке припущення висловив помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян, пише Радіо Свобода.

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«Вони зараз будуть намагатися притягнути їх до кримінальної відповідальності, «пришити» тероризм, контрабанду зброї, що завгодно. Звичайно, вони будуть це робити, щоб створити картинку того, що це не просто порушники, а диверсанти», – сказав Слободян.

За його словами, навіть якщо не брати до уваги незаконність затримання українського судна російською стороною, порушення морських кордонів у Росії не є кримінальним злочином.

«Росія розглядає це як браконьєрську діяльність у внутрішніх російських водах. Але знову ж таки – за це у них передбачена адміністративна відповідальність, а не утримання під вартою», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно (порт приписки Очаків) на захід від мису Тарханкут в анексованому Росією Криму.