Удар кулаком в обличчя: в Італії двоє українців намагалися пограбувати поліцейського

Українці також чинили спротив посадовій особі.

В Італії на околиці Риму в районі Пренестіна було затримано двох громадян України за спробу пограбування поліцейського.

Про це повідомляє італійське видання Il Messaggero. Зазначається, що минулого вечора офіцер поліції у позаробочий час перебував у машині, коли в його транспортний засіб врізалася інша машина, у якій перебувало двоє осіб.

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Коли поліцейський вийшов з машини, щоб подивитися на заподіяні від зіткнення ушкодження, водій іншої автівки намагався покинути на машині місце інциденту.

Поліцейський наблизився до цієї автівки та показав своє посвідчення. Водночас, інша особа з цього транспортного засобу намагалася забрати гаманець з рук поліцейського.

Також сказано, що коли поліцейський намагався затримати цих двох осіб, один з них вдарив кулаком його в обличчя.

Завдяки втручанню іншого поліцейського патруля двох осіб було затримано.

Було встановлено, що вони є українцями 33 та 40 років. Пізніше їх було арештовано в поліцейському відділку за спробу пограбування та спротиву посадовій особі.

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