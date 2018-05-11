Названо основні загрози для безвізу України з ЄС

Українську сторону турбують питання механізму для збереження безвізу.

В Євросоюзі назвали головні загрози для безвізового режиму.

Про це сьогодні у ході круглого столу "Європейський вибір України після Революції переваги: можливості і проблеми" повідомив начальник відділу консульсько-правових питань, заступник начальника управління консульської обслуговування Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Міняйло, передає РБК-Україна.

"Агентство Європейського Союзу, яке займається охороною зовнішніх кордонів "Frontex", на початку цього року опублікувало звіт за минулий рік і, зокрема, там були означені основні небезпечні моменти для безвізового режиму... По-перше, це безпека документів. Це стосується тих паспортів, які громадяни України використовують в деякій кількості у підробленому вигляді... Другий стосується можливості використання зброї, яка є у нас на сході, тобто, небезпека його можливого незаконного переміщення в Європу", - сказав він.

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"Крім цього, як зазначають обидві сторони - і Європа, і Україна, є ще одна загроза безвізового режиму - велика кількість громадян, які використовують безвізовий режим не за призначенням. Він використовується для туристичних цілей, проте люди, потрапивши за кордон, часто використовують можливість для пошуку роботи", - додав Міняйло.

Крім цього, як зазначив представник МЗС, українську сторону також турбують питання запобіжного механізму для збереження безвізу надалі. "У нас важливо, щоб той безвізовий режим, який існує в наших відносинах з ЄС, він зберігався і надалі. Багато, якщо не все наше українське суспільство, розуміє, що безвізовий режим - це індикатор незалежності української просування в ЄС і тому, коли є небезпека повернення візового режиму в наших відносинах з Європою, ми починаємо хвилюватися", - сказав Міняйло.

Раніше Міняйло заявляв, що громадяни України зараз можуть подорожувати за безвізовим режимом до 85 країн світу.