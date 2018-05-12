На Житомирщині перепоховали останки 31 воїна, які загинули в роки Другої світової (фото)

Непоховані останки загиблих в оборонно-визвольних боях 1941-1943 років поблизу Малина солдат виявили пошуковці.

На Городищанському кладовищі у Малинському районі Житомирської області в суботу перепоховали останки 31 бійця, які загинули в роки Другої світової війни.

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Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Малинської міськради.

«Щороку пошуковці Малинського району знаходять нові непоховані останки солдат, які потім ховають із шаною у загальній могилі», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що бійці, яких сьогодні перепоховали, загинули в оборонно-визвольних боях 1941-1943 років поблизу Малина.

Пошукові роботи виконували члени об’єднань «Пошук», «Невідомий солдат» та «Вертикаль». Після офіційної частини меморіального заходу священики відслужили заупокійну літію і супроводили домовини до місця поховання. Присутні поклали на могили вінки та квіти.