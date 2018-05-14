Міносвіти взялося за Сумський університет через практику студентів в окупованому Криму (відео)

17:35, 14 травня 2018
Суспільство
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Наразі МОН вивчає обставини такої практики / фото УНІАН

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Як зазначає прес-служба відомства, МОН не підтримує проведення будь-якої навчальної діяльності українських студентів на тимчасово окупованих територіях України.

«Наразі МОН вивчає обставини та підстави, за яких студенти Сумського державного педагогічного університету ім. А. Макаренка були відправлені на практику на територію тимчасово окупованого Криму», – йдеться в повідомленні.

Міністерство надіслало ректору університету Юрію Лянному лист с проханням «терміново надати пояснення та вичерпну інформацію стосовно планування, організацію та проведення такої практики».

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Теги: #Крим#студенти#Міносвіти