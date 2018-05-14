Міносвіти взялося за Сумський університет через практику студентів в окупованому Криму (відео)

Наразі МОН вивчає обставини та підстави, за яких студенти Сумського державного педагогічного університету ім. А. Макаренка були відправлені на практику до окупованого Криму.

Міністерство освіти і науки України з'ясовує ситуацію щодо практики сумських студентів у тимчасово окупованому Криму. Читайте такожПершокласники не матимуть букварів і підручників на Перше вересня Як зазначає прес-служба відомства, МОН не підтримує проведення будь-якої навчальної діяльності українських студентів на тимчасово окупованих територіях України. «Наразі МОН вивчає обставини та підстави, за яких студенти Сумського державного педагогічного університету ім. А. Макаренка були відправлені на практику на територію тимчасово окупованого Криму», – йдеться в повідомленні. Міністерство надіслало ректору університету Юрію Лянному лист с проханням «терміново надати пояснення та вичерпну інформацію стосовно планування, організацію та проведення такої практики».

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